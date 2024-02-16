Постекоглу дистанцировался от слухов насчет "Ливерпуля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Ливерпуль".

Если верить слухам, своей атакующей философией Постекоглу заслужил место в шорт-листе "Ливерпуля" на замену Юргену Клоппу, покидающему мерсисайдский клуб в конце сезона.



Однако Постекоглу спешит напомнить, что он только прошлым летом возглавил "Тоттенхэм", и "шпоры" еще очень далеки от той команды, которой их хочет видеть Анге.



"Я здесь только семь месяцев, так что это, думаю, само все объясняет".



"Мне больно повторять, что нам все еще предстоит проделать большой путь в плане футбола, в который мы хотим играть, в плане команды, которой мы хотим быть, в плане подбора игроков, которым мы хотим обладать".



"Мы провели только два позитивных окна, мы пока что достойно выступаем в этом сезоне, но нам еще предстоит проделать большой путь", — цитирует Постекоглу Sky Sports.