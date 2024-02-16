Салах снова готов играть за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Мохамед Салах готов вернуться на футбольное поле.

Салах не играет за "Ливерпуль" с победы 4:2 над "Ньюкаслом" 1 января. Затем Мохамед отправился выступать за сборную Египта на Кубке Африки, где уже во втором матче получил травму задней поверхности бедра.



Пропустив пять недель, на днях Салах вернулся к тренировках в общей группе. Помимо 31-летнего египтянина, в строй возвращаются Ибраима Конате, Джо Гомес, Конор Брэди и Алиссон, которые пропустили победу 3:1 над "Бернли" в прошлый уикенд.



"Мо вернулся к полноценным тренировкам, что автоматически делает его доступным для участия в матче, конечно".



"Ибу больше не дисквалифицирован, Джоуи снова в строю, Конор вернулся, Али вернулся, так что все позитивно", — цитирует Клоппа The Independent.



Добавим, в лазарете "Ливерпуля" все еще остаются защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитника Доминик Собослаи, причем первый из них почти наверняка пропустит финал Кубка Лиги против "Челси" 25 февраля.