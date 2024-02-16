Артета приветствует слухи насчет перехода Мбаппе в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что приветствует слухи о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе к "канонирам".

На этой неделе Мбаппе сказал ПСЖ, что уйдет из клуба в конце сезона, когда истекает его контракт.



В Париже ожидают, что Мбаппе продолжит карьеру в "Реале", однако Артета считает правильным упоминать "Арсенал" при обсуждении будущего 25-летнего француза.



"Когда речь идет об игроке такого калибра, мы всегда должны быть частью этого разговора".



"Но похоже на то, что это сложится по-другому..." — цитирует Артету Sky Sports.