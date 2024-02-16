Артета приветствует слухи насчет перехода Мбаппе в "Арсенал"

Килиан Мбаппе Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что приветствует слухи о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе к "канонирам".

На этой неделе Мбаппе сказал ПСЖ, что уйдет из клуба в конце сезона, когда истекает его контракт.

В Париже ожидают, что Мбаппе продолжит карьеру в "Реале", однако Артета считает правильным упоминать "Арсенал" при обсуждении будущего 25-летнего француза.

"Когда речь идет об игроке такого калибра, мы всегда должны быть частью этого разговора".

"Но похоже на то, что это сложится по-другому..." — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2024 17:00

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  1. chelsae88 16.02.2024 17:16 # chelsae88
    Да никому не сдался твой жалкий гейклуб. Считает он блять правильным упоминать его при обсуждении. Для любого игрока это позор, когда его связывают слухами с педиками.

    (ответить)

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