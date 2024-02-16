Артета приветствует слухи насчет перехода Мбаппе в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что приветствует слухи о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе к "канонирам".
На этой неделе Мбаппе сказал ПСЖ, что уйдет из клуба в конце сезона, когда истекает его контракт.
В Париже ожидают, что Мбаппе продолжит карьеру в "Реале", однако Артета считает правильным упоминать "Арсенал" при обсуждении будущего 25-летнего француза.
"Когда речь идет об игроке такого калибра, мы всегда должны быть частью этого разговора".
"Но похоже на то, что это сложится по-другому..." — цитирует Артету Sky Sports.
16.02.2024 17:00
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Да никому не сдался твой жалкий гейклуб. Считает он блять правильным упоминать его при обсуждении. Для любого игрока это позор, когда его связывают слухами с педиками.
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