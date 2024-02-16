Жота и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге в январе

Нападающий Диогу Жота и наставник Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам января.

Взвалив на свои плечи бомбардирское бремя после отъезда Мохамеда Салаха на Кубок Африки, Жота забил три гола и отдал две результативные передачи в течение прошлого месяца.



Эти пять результативных действий Диогу совершил всего лишь в трех матчах, причем все три "Ливерпуль" выиграл.



Наградой для 27-летнего португальца стало звание Игрока Месяца, на которое в январе также претендовали Элайджа Адебайо, Кевин Де Брюйне, Габриэль Магальяэс, Ришарлисон и Конор Брэдли.



А Тренером Месяца по итогам января был признан Клопп, набравший девять очков из девяти возможных. Подопечные Юргена последовательно одолели "Ньюкасл" (4:2), "Борнмут" (0:4) и "Челси" (4:1).



Конкурентами Клоппа в борьбе за награду для лучшего тренера выступали Микель Артета из "Арсенала", Роб Эдвардс из "Лутона" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".



Клопп признается Тренером Месяца в Премьер-Лиге уже в 10-й раз в своей карьере — и впервые с мая 2021. Только у сэра Алекса Фергюсона (27), Арсена Венгера (15) и Хосепа Гвардиолы (11) этих наград больше.



Добавим, именно в январе Клопп объявил, что покидает "Ливерпуль" в конце сезона, но это не оказало негативного влияния на игру "красных" — скорее, наоборот.