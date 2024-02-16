Эллиотт: "Нуньес старается на 110%"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт похвалил своего партнера по команде Дарвина Нуньеса.

Нуньес весьма неоднозначно проводит этот сезон, забив восемь голов в рамках Премьер-Лиги. По ходу этой кампании у Дарвина был отрезок, когда он не мог отличиться 12 поединков чемпионата кряду.



Тем не менее, если верит Эллиотту, в раздевалке Нуньесом очень довольны. Даже если уругвайский нападающий не забивает, он всегда упорно трудится на команду.



"Тебе даже не нужно смотреть — ты и так знаешь зоны, где он будет открываться, и чаще он принимает твою передачу, чем нет. В этом его заслуга. Он удивительный игрок, и он помогает нам. Он забил ряд очень важных голов с момента своего перехода".



"Он никогда не жалуется. В некоторых матчах он не забивает, но он старается на 110%. Это все, что мы просим. Он из другой страны и не знал английский. Он взял на себя ответственность изучить английский, и теперь я могу поговорить с ним!" — цитирует Эллиотта Daily Mirror.