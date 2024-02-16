У МЮ появится стадион на 90,000 мест в течение пяти лет
Сэр Джим Рэтклифф активно ищет инвестиционных партнеров для расширения "Олд Траффорд" до 90,000 мест.
Ожидается, что уже на следующей неделе Рэтклифф будет подтвержден совладельцем "Юнайтед", завершив приобретение 25% акций клуба.
Отсутствие формального подтверждения сделки не мешает Рэтклиффу работать над своим новым детищем, и вопрос со стадионом является одним из наиболее насущных.
Рэтклифф уже решил, что "Юнайтед" не будет переезжать с "Олд Траффорд". Поэтому 71-летнему бизнесмену нужно сделать выбор между реконструкцией и полной перестройкой существующей арены.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, план Рэтклиффа состоит в том, чтобы у "Юнайтед" появился стадион на 90,000 мест через пять лет — или раньше.
Рэтклифф уже пытаются привлечь инвестиции под этот амбициозный проект, разговаривая с партнерами как внутри страны, так и из-за рубежа.
Одновременно, глава химической компании Ineos стремится заручиться поддержкой властей, включая мэра Большого Манчестера Энди Бернема.
16.02.2024 14:00
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