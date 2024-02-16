В "Пэлас" ждут отставки Ходжсона

"Кристал Пэлас" ожидает, что главный тренер Рой Ходжсон сам подаст в отставку, освободив место для Оливера Гласнера.

Накануне утром Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Это случилось на фоне слухов о том, что "Пэлас" принял решение о расставании с Роем.



Как сообщает The Guardian, президент "Пэлас" Стив Пэриш лично сопроводил Ходжсона в госпиталь, и в данный момент Рой находится в стабильном состоянии.



Пэриш ожидает, что теперь 76-летний специалист подаст в отставку со своего поста, покинув "Пэлас" за четыре месяца до истечения своего контракта.



Существует вероятность, что упомянутый Гласнер будет назначен до матча против "Эвертона" в понедельник, в противном случае руководить "орлами" на "Гудисон Парк" будут помощники Ходжсона в лице Рэя Льюингтона и Падди Маккарти.



Отметим, что проблемы со здоровьем у Ходжсона возникают уже не в первый раз. В сентябре старейший тренер в истории Премьер-Лиги пропустил матч против "Астон Виллы", обратившись в госпиталь утром в день игры.