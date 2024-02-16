Эланга: "Антони будет успешен в "Юнайтед"

Вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга выразил уверенность, что его бывший конкурент по позиции Антони будет успешен в "Манчестер Юнайтед".

В том числе конкуренция со стороны Антони подтолкнула Элангу к переходу в "Форест" прошлым летом. С тех пор Энтони забил пять голов и отдал шесть результативных передач за "лесников".



А вот Антони с тех пор забил только один гол, причем этот гол случился против "Ньюпорта" из четвертого дивизиона в рамках Кубка Англии. Тем не менее, Эланга ничуть не сомневается в 23-летнем бразильце, который в этом сезоне также отдал одну результативную передачу.



"Антони — отличный игрок и приятный человек. Мы много контактировали, когда я был в "Юнайтед", и мы до сих пор разговариваем время от времени".



"Уверен, он будет забивать много голов там. Я смог убедиться в этом уже по тренировочным занятиям. Я верю в Бога, и он сказал мне отправиться в Ноттингем, а Антони до сих пор в "Юнайтед". Но он будет по-настоящему успешен там", — сообщил Эланга Soccer News.