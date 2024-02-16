Тен Хаг выдвинул свои требования к спортивному директору

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выдвинул свои требования насчет нового спортивного директора клуба.

Сэр Джим Рэтклифф, который становится совладельцем "Юнайтед" и получает контроль над футбольными операциями клуба, уже договорился о переходе Омара Беррады на должность исполнительного директора.



А сейчас Рэтклифф сосредоточен на приглашении спортивного директора, договариваясь с "Ньюкаслом" насчет Дэна Эшуорта и с "Саутгемптоном" насчет Джейсона Уилкокса.



У Тен Хага тоже есть свои требования к спортивному директору. Эрик хочет, чтобы этот человек разделял его взгляды на игру в футбол и поддерживал его в трансферных вопросах.



"Думаю, очень важно, чтобы вы были на одной волне (со спортивным директором) насчет футбольной философии, насчет тактики и насчет профилей игроков, необходимых команде".



"Поэтому очень важно иметь очень хорошее взаимопонимание для приглашения правильных игроков. Это один из самых важных факторов для создания хорошей команды — тебе нужные правильные игроки, но также с правильным характером".



"Это означает, что вы должны проводить правильную работу и совпадать во взглядах. Приглашение правильных игроков — это долгий процесс".



"Я доволен, в какой конструкции работаю сейчас, но клуб вроде "Манчестер Юнайтед" всегда должен стремиться к лучшему, никогда не чувствовать себя удовлетворенным и каждый день стараться стать лучше, чем вчера. Здесь хорошо никогда не бывает достаточно хорошо", — цитирует Тен Хага The Telegraph.