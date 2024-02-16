Моуриньо уверен, что Рэтклифф изменит МЮ к лучшему

Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что сэр Джим Рэтклифф окажет положительное влияние на клуб с "Олд Траффорд".

Ранее на текущей неделе Премьер-Лига и FA одобрили покупку Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед". Сэр Джим также получит контроль над футбольными операциями "красных дьяволов".



Моуриньо давно знает Рэтклиффа, которому также принадлежит "Ницца", и чутье подсказывает Жозе, что в "Юнайтед" грядут позитивные изменения.



"Что касается Ineos и Рэтклиффа, то я хорошо его знаю, и у нас сложились хорошие отношения годы назад".



"У меня очень хорошее предчувствие — он тоже человек спорта, он любит спорт, и это очень важная вещь".



"Он приходит с опытом. Опытом другого вида — из клубов поменьше, других видов спорта, велогонок. У меня хорошее предчувствие насчет того, что их дела пойдут в правильном направлении, и я искренне надеюсь на это", — сообщил Моуриньо ютуб-каналу Рио Фердинанда.