Моуриньо уверен, что Рэтклифф изменит МЮ к лучшему
Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что сэр Джим Рэтклифф окажет положительное влияние на клуб с "Олд Траффорд".
Ранее на текущей неделе Премьер-Лига и FA одобрили покупку Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед". Сэр Джим также получит контроль над футбольными операциями "красных дьяволов".
Моуриньо давно знает Рэтклиффа, которому также принадлежит "Ницца", и чутье подсказывает Жозе, что в "Юнайтед" грядут позитивные изменения.
"Что касается Ineos и Рэтклиффа, то я хорошо его знаю, и у нас сложились хорошие отношения годы назад".
"У меня очень хорошее предчувствие — он тоже человек спорта, он любит спорт, и это очень важная вещь".
"Он приходит с опытом. Опытом другого вида — из клубов поменьше, других видов спорта, велогонок. У меня хорошее предчувствие насчет того, что их дела пойдут в правильном направлении, и я искренне надеюсь на это", — сообщил Моуриньо ютуб-каналу Рио Фердинанда.
16.02.2024 10:00
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А хуже уже не будет.
Но это займёт годы... На фоне доминирования других команд, плюс ффп
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