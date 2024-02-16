Тен Хаг "видит и чувствует" амбиции Рэтклиффа

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что он может "видеть и чувствовать" амбиции сэра Джима Рэтклиффа.

В самое ближайшее время Рэтклифф будет подтвержден совладельцем "Юнайтед". Компания сэра Джима Ineos покупает 25% акций клуба и берет под свой контроль футбольные операции "красных дьяволов".

Фактически Рэтклифф с соратниками уже приступили к работе, занявшись обновлением руководства "Юнайтед" и решением проблем с инфраструктурой, что произвело впечатление на Тен Хага.

"Ты видишь и чувствуешь их амбиции, это создает настроение и дух. Игроки и персонал совпадают в своих амбициях с Ineos, поэтому мы и играем за "Манчестер Юнайтед".

"Мы хотим побеждать и добиваться высших целей. Мы должны иметь стратегии и реализовывать их, подтверждая свои амбиции", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2024 09:00

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