"Брайтон" готов к уходу Де Дзерби
"Брайтон" готов к потенциальному уходу своего главного тренера Роберто Де Дзерби в конце сезона.
Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре 2022, с успехом продолжив дело своего предшественника Грэма Поттера.
Роберто заслужил хвалебные отзывы своей атакующей манерой игры, несмотря на то, что сейчас "чайки" переживают спад и одержали лишь четыре победы в 18 последних матчах Премьер-Лиги.
Де Дзерби занимает высокое место в мыслях боссов "Ливерпуля", которые вынуждены искать преемника для Юргена Клоппа, покидающего клуб в конце сезона.
Кандидатом номер один на замену Клоппу считается Хаби Алонсо, однако "Ливерпулю" нужен запасной вариант на случай, если испанец решит задержаться в Бундеслиге, оставшись в "Байере" или перейдя в "Баварию". Как раз таким вариантом и может стать Де Дзерби.
Также Де Дзерби имеет поклонников среди команды сэра Джима Рэтклиффа, которая берет перед свой контроль футбольные операции "Манчестер Юнайтед". Может заинтересовать Роберто и некоторые европейские гранды вроде "Барселоны".
По информации Daily Mail, "Брайтон" считает уход Де Дзерби на повышение по окончании вполне реальным, однако "чайки" уже имеют план для этого сценария.
И хотя источник не называет конкретные имена, в "Брайтоне" знают, кем заменить 44-летнего итальянца.
В любом случае главный тренер традиционно имеет ограниченную власть в "Брайтоне", и уход Де Дзерби не повлияет на политику "чаек" по комплектации состава и поиску талантов, чему завидуют ведущие клубы Европы.
16.02.2024 08:00
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Поттер кто же еще
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