МЮ не будет платить "Ньюкаслу" 10 млн. фунтов за Эшуорта

"Манчестер Юнайтед" готов подождать год, чтобы спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт приступил к работе в клубе с "Олд Траффорд".

Покупающий 25% акций "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф рассматривает Эшуорта своей целью номер один на роль спортивного директора "красных дьяволов".



Ранее пресса сообщала, что "Ньюкасл" готов потребовать свыше 10 миллионов фунтов в качестве компенсации за то, чтобы Эшуорт перешел в "Юнайтед" немедленно.



Однако на "Олд Траффорд" не готовы к таким тратам. Как утверждают The Independent, "Юнайтед" предпочитает, чтобы Эшуорт отработал в "Ньюкасле" положенный по контракту год после уведомления о своем намерении уйти.



"Ньюкаслу" все равно будет положена компенсация, но гораздо скромнее. Ее размер "Юнайтед" надеется согласовать на следующей неделе.



Если Эшуорт перейдет в "Юнайтед", то будет отчитываться напрямую перед Омаром Беррадой, который станет исполнительным директором "дьяволов" после того, как выполнит свои обязательства перед "Манчестер Сити".