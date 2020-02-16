У "Челси" появился грозный конкурент в борьбе за Осимхена
У "Челси" появился грозный конкурент в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в лице ПСЖ.
Накануне все ведущие новостные издания сообщили, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил свой клуб о решении покинуть клуб в конце сезона, когда истекает его контракт.
Мбаппе склоняется к переходу в "Реал", но пока у 24-летнего игрока сборной Франции нет договоренности с кем-либо.
Важный для "Челси" нюанс заключается в том, что теперь ПСЖ нужен другой забивной нападающий, и The Athletic утверждает, что во главе шорт-листа чемпионов французской Лиги 1 на замену Мбаппе находится Осимхен.
До сих пор "Челси" считался претендентом номер один на Осимхена, чей новый контракт с "Наполи" предусматривает отступные в размере 100-110 миллионов фунтов.
В отличие от "Челси", ПСЖ может предложить Осимхену возможность выступать в Лиге Чемпионов. Кроме того, футбольный советник парижан Луиш Кампуш отлично знает Виктора, которого он в свое время пригласил в "Лилль".
Осимхен забил 67 голов в 119 матчах за "Наполи" после своего перехода из "Лилля" в 2020 году, в прошлом сезоне завоевав первый для неаполитанцев за треть века титул Серии А.
16.02.2024 06:00
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Последние комментарии:
Да и это надо на сколько быть отбитым что бы променять Париж с хорошей +- командой , на хуйню
Деревенскую
С кучей негров рабов и украинским геем . У щели нет шансов , к ним только пойдут припизнутые на всю
Бошку за деньгами , кто на карьеру хуй давно забил
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Нассут в рот голубым щелям и заберут уголька в Париж
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