У "Челси" появился грозный конкурент в борьбе за Осимхена

У "Челси" появился грозный конкурент в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена в лице ПСЖ.

Накануне все ведущие новостные издания сообщили, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил свой клуб о решении покинуть клуб в конце сезона, когда истекает его контракт.



Мбаппе склоняется к переходу в "Реал", но пока у 24-летнего игрока сборной Франции нет договоренности с кем-либо.



Важный для "Челси" нюанс заключается в том, что теперь ПСЖ нужен другой забивной нападающий, и The Athletic утверждает, что во главе шорт-листа чемпионов французской Лиги 1 на замену Мбаппе находится Осимхен.



До сих пор "Челси" считался претендентом номер один на Осимхена, чей новый контракт с "Наполи" предусматривает отступные в размере 100-110 миллионов фунтов.



В отличие от "Челси", ПСЖ может предложить Осимхену возможность выступать в Лиге Чемпионов. Кроме того, футбольный советник парижан Луиш Кампуш отлично знает Виктора, которого он в свое время пригласил в "Лилль".



Осимхен забил 67 голов в 119 матчах за "Наполи" после своего перехода из "Лилля" в 2020 году, в прошлом сезоне завоевав первый для неаполитанцев за треть века титул Серии А.