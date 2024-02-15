"Бавария" готова поспешить с увольнением Тухеля из-за "Ливерпуля"

"Бавария" готова поспешить с увольнением своего главного тренера, чтобы опередить "Ливерпуль" в борьбе за Хаби Алонсо из "Байера".

Возглавляющий "Байер" Алонсо считается фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце этого сезона.



В Мюнхене осведомлены о намерениях Ливерпуля" в отношении Алонсо и, как утверждает The Times, "хотят опередить" мерсисайдский клуб.



В прошлый уикенд "Бавария" была разгромлена "Байером" со счетом 3:0, увеличив свое отставание от команды Алонсо в таблице Бундеслиги до пяти очков.



Помимо этого, ранее подопечные Тухеля вылетели из Кубка Германии, поэтому над "Баварией" нависла реальная угроза бестрофейного сезона, учитывая сложность задачи в Лиге Чемпионов.



Если Тухель не сотворит чуда в остатке сезона, то с высокой вероятностью будет уволен летом, однако фактор Алонсо может заставить "Баварию" указать Томасу на дверь раньше.



Как и "Ливерпуль", "Бавария является клубом, за который Алонсо выступал в качестве игрока, поэтому Хаби ожидает непростой выбор.