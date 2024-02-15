"Бавария" готова поспешить с увольнением Тухеля из-за "Ливерпуля"
"Бавария" готова поспешить с увольнением своего главного тренера, чтобы опередить "Ливерпуль" в борьбе за Хаби Алонсо из "Байера".
Возглавляющий "Байер" Алонсо считается фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце этого сезона.
В Мюнхене осведомлены о намерениях Ливерпуля" в отношении Алонсо и, как утверждает The Times, "хотят опередить" мерсисайдский клуб.
В прошлый уикенд "Бавария" была разгромлена "Байером" со счетом 3:0, увеличив свое отставание от команды Алонсо в таблице Бундеслиги до пяти очков.
Помимо этого, ранее подопечные Тухеля вылетели из Кубка Германии, поэтому над "Баварией" нависла реальная угроза бестрофейного сезона, учитывая сложность задачи в Лиге Чемпионов.
Если Тухель не сотворит чуда в остатке сезона, то с высокой вероятностью будет уволен летом, однако фактор Алонсо может заставить "Баварию" указать Томасу на дверь раньше.
Как и "Ливерпуль", "Бавария является клубом, за который Алонсо выступал в качестве игрока, поэтому Хаби ожидает непростой выбор.
15.02.2024 23:00
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Пусть сейчас переходит в Баварию))
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