Гласнер согласился на работу в "Пэлас"

Оливер Гласнер согласился сместить Роя Ходжсона на посту главного тренера "Кристал Пэлас".

Около суток назад появились слухи о том, что "Пэлас", наконец, решился уволить 76-летнего Ходжсона, который выиграл только три из 19 последних матчей во всех соревнованиях.



Несмотря на это, Ходжсон приехал на работу в четверг утром, но во время тренировочного занятия почувствовал себя плохо, из-за чего был вынужден отменить свою пресс-конференцию и обратиться в госпиталь.



Параллельно с этим руководство "Пэлас" продолжало переговоры с Гласнером, и сейчас, как сообщает talkSPORT, бывший рулевой "Айнтрахта" согласился на работу в лондонском клубе.



49-летний австриец согласовал с "Пэлас" контракт до 2026 года и сможет дебютировать на новом месте работы в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайший понедельник.