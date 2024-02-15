Ходжсон находится в госпитале

Рой Ходжсон "Кристал Пэлас" объявил, что главный тренер Рой Ходжсон находится в "стабильном" состоянии после инцидента на тренировочной базе.

Ранее днем "Пэлас" сообщил в социальных сетях, что Ходжсон почувствовал себя плохо во время утренней тренировки, поэтому назначенная на сегодня пресс-конференция Роя была отменена.

Многие не поверили в правдивость этого заявления, потому что одновременно пресса сообщала о принятом "орлами" решении уволить Ходжсона и назначить экс-рулевого "Айнтрахта" Оливера Гласнера.

Тем не менее, сейчас клуб с "Селхерст Парк" выступил с "апдейтом", поведав, что 76-летний Ходжсон находится в госпитале.

"После опубликованной ранее новости о том, что Рой Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке сегодня, мы можем подтвердить, что сейчас он в стабильном состоянии и проходит медицинские тесты в госпитале".

"Каждый в клубе желает Рою скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении "Пэлас".


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2024 21:00

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  1. chelsea88 15.02.2024 21:09 # chelsea88
    Пенсы добили старика Ходжсона.

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  2. suddenly 15.02.2024 21:01 # suddenly
    Новость об увольнении его окончательно добьёт.

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