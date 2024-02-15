"Кристал Пэлас" объявил, что главный тренер Рой Ходжсон находится в "стабильном" состоянии после инцидента на тренировочной базе.

Ранее днем "Пэлас" сообщил в социальных сетях, что Ходжсон почувствовал себя плохо во время утренней тренировки, поэтому назначенная на сегодня пресс-конференция Роя была отменена.



Многие не поверили в правдивость этого заявления, потому что одновременно пресса сообщала о принятом "орлами" решении уволить Ходжсона и назначить экс-рулевого "Айнтрахта" Оливера Гласнера.



Тем не менее, сейчас клуб с "Селхерст Парк" выступил с "апдейтом", поведав, что 76-летний Ходжсон находится в госпитале.



"После опубликованной ранее новости о том, что Рой Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке сегодня, мы можем подтвердить, что сейчас он в стабильном состоянии и проходит медицинские тесты в госпитале".



"Каждый в клубе желает Рою скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении "Пэлас".