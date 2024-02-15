Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон пропустит до трех месяцев с травмой грудных мышцы.

По информации Daily Mail, эта травма требует операции, которая будет проведена уже на этой неделе.



Ожидается, что реабилитация Каллума займет от девяти до 12 недель, что является большим ударом по команде Эдди Хау.



Таким образом, при самом оптимистичном сценарии 31-летний англичанин вернется на футбольное поле в апреле.



Отметим, после окончания этого сезона у Уилсона останется 12 месяцев по контракту. Ранее ожидалось, что "Ньюкасл" попытается продать Каллума летом.



Добавим, Уилсон забил восемь голов в 22 матчах этого сезона за "сорок".