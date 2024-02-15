Моуриньо подтвердил, что мог возглавить сборную Англии
Бывший рулевой "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо подтвердил, что отказался возглавить сборную Англии в декабре 2007.
Моуриньо был целью номер один FA на роль нового наставника для национальной команды после провала в отборе к Евро-2008.
Это случилось спустя несколько месяцев после увольнения Моуриньо из "Челси", однако Жозе решил, что работа со сборной — не для него.
"Я отклонил ряд замечательных предложений о работе. От первого отказаться было еще сложнее, потому что то была сборная Португалии. Я мог стать их тренером национальной команды".
"А также вашей. Да, у меня было соответствующее предложение на руках. Я все еще немного жил здесь. Это было в сезоне 07/08, когда мистер Капелло получил работу".
"Я не принял предложение, потому что я бы не смог получать удовольствие от работы с национальной командой", — сообщил Моуриньо ютуб-каналу Рио Фердинанда.
15.02.2024 19:00
Просмотров: 76
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: