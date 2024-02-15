Моуриньо подтвердил, что мог возглавить сборную Англии

Бывший рулевой "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо подтвердил, что отказался возглавить сборную Англии в декабре 2007.

Моуриньо был целью номер один FA на роль нового наставника для национальной команды после провала в отборе к Евро-2008.



Это случилось спустя несколько месяцев после увольнения Моуриньо из "Челси", однако Жозе решил, что работа со сборной — не для него.



"Я отклонил ряд замечательных предложений о работе. От первого отказаться было еще сложнее, потому что то была сборная Португалии. Я мог стать их тренером национальной команды".



"А также вашей. Да, у меня было соответствующее предложение на руках. Я все еще немного жил здесь. Это было в сезоне 07/08, когда мистер Капелло получил работу".



"Я не принял предложение, потому что я бы не смог получать удовольствие от работы с национальной командой", — сообщил Моуриньо ютуб-каналу Рио Фердинанда.