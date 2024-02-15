"Юнайтед" хочет забрать Уилкокса из "Саутгемптона"

"Манчестер Юнайтед" работает над приглашением спортивного директора "Саутгемптона" Джейсона Уилкокса.

Как известно, своим новым спортивным директором "Юнайтед" видит Дэна Эшуорта из "Ньюкасла". Параллельно с этим "красные дьяволы" хотят заполучить и Уилкокса.



По информации The Athletic, "Юнайтед" пока не обращался к "Саутгемптону", однако Уилкокс осведомлен об интересе к нему со стороны "Юнайтед".



Боссы "Юнайтед" очень высоко ценят Уилкокса — еще со времен работы того в академии "Манчестер Сити", откуда Джейсон и отправился в "Саутгемптон" в январе 2023.



В период работы Уилкокса в качестве директора академия "Сити" поставила первой команде игроков вроде Фила Фодена, Рико Льюиса, Оскара Бобба и ныне блистающего в "Челси" Коула Палмера.