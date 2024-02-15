Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке "Пэлас"

Рой Ходжсон На фоне слухов о своем увольнении главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон почувствовал себя плохо и был вынужден отменить пресс-конференцию.

Напомним, в четверг утром появилась информация, что "Пэлас", наконец, решился на расставание с Ходжсоном и уже ведет переговоры с бывшим наставником "Айнтрахта" Оливером Гласнером.

Днем Ходжсону предстояло пообщаться с прессой, однако журналистам не удастся задать 76-летнему специалисту насущные вопросы.

"К сожалению, сегодняшняя пресс-конференция больше не состоится, как было запланировано, поскольку Рой Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке сегодня утром", — говорится в заявлении "Пэлас".

Свой следующий матч "Пэлас" проводит в понедельник — против находящегося в зоне вылета Премьер-Лиги "Эвертона".

Добавим, "орлы" одержали только три победы в 19 последних матчах с учетом всех соревнований. Боссы лондонского клуба всерьез опасаются, что с такими результатами они будут втянуты в борьбу за выживание.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 15.02.2024 18:37 # hammersmith
    Отстаньте от прадеда уже

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  2. arsenalfan 15.02.2024 18:22 # arsenalfan
    да не чувствовал он себя плохо. просто уже знает, что его увольняют, поэтому не захотел зря общаться с прессой.

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  3. zhumabek 15.02.2024 17:35 # zhumabek
    Здоровья

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  4. makeewadim 15.02.2024 17:07 # makeewadim
    Лимит увольнений исчерпал

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