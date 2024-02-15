Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке "Пэлас"
На фоне слухов о своем увольнении главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон почувствовал себя плохо и был вынужден отменить пресс-конференцию.
Напомним, в четверг утром появилась информация, что "Пэлас", наконец, решился на расставание с Ходжсоном и уже ведет переговоры с бывшим наставником "Айнтрахта" Оливером Гласнером.
Днем Ходжсону предстояло пообщаться с прессой, однако журналистам не удастся задать 76-летнему специалисту насущные вопросы.
"К сожалению, сегодняшняя пресс-конференция больше не состоится, как было запланировано, поскольку Рой Ходжсон почувствовал себя плохо на тренировке сегодня утром", — говорится в заявлении "Пэлас".
Свой следующий матч "Пэлас" проводит в понедельник — против находящегося в зоне вылета Премьер-Лиги "Эвертона".
Добавим, "орлы" одержали только три победы в 19 последних матчах с учетом всех соревнований. Боссы лондонского клуба всерьез опасаются, что с такими результатами они будут втянуты в борьбу за выживание.
15.02.2024 17:00
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Отстаньте от прадеда уже
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да не чувствовал он себя плохо. просто уже знает, что его увольняют, поэтому не захотел зря общаться с прессой.
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Здоровья
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Лимит увольнений исчерпал
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