Ассистент Артеты стал целью для "Норвича"

Ассистент главного тренера "Арсенала" Карлос Куэста вызывает интерес у "Норвича" и ряда других клубов Чемпионшипа.

Поработав в академиях "Атлетико" и "Ювентуса", летом 2020 Куэста был назначен ассистентом своего соотечественника Микеля Артеты в "Арсенале".



Куэсте всего 28 лет, он свободно говорит на шести языках и считается одним из лучших молодых тренеров в мире.



Как сообщает The Guardian, после окончания этого сезона Куэста может начать самостоятельную тренерскую карьеру. Спортивный директор "Норвича" Бен Кнаппер, прежде поработавший в "Арсенале", уже контактирует с испанским специалистом по этому поводу.



Кнаппер рассматривает Куэсту на замену Дэвиду Вагнеру, под руководством которого "Норвич" проводит неоднозначный сезон, хотя и сохраняет шансы на повышение в классе.



Впрочем, "Норвич" — не единственный клуб, проявляющий интерес к Куэсте, который начал тренировать в академии "Атлетико" в 18 лет.