Ассистент Артеты стал целью для "Норвича"

Карлос Куэста Ассистент главного тренера "Арсенала" Карлос Куэста вызывает интерес у "Норвича" и ряда других клубов Чемпионшипа.

Поработав в академиях "Атлетико" и "Ювентуса", летом 2020 Куэста был назначен ассистентом своего соотечественника Микеля Артеты в "Арсенале".

Куэсте всего 28 лет, он свободно говорит на шести языках и считается одним из лучших молодых тренеров в мире.

Как сообщает The Guardian, после окончания этого сезона Куэста может начать самостоятельную тренерскую карьеру. Спортивный директор "Норвича" Бен Кнаппер, прежде поработавший в "Арсенале", уже контактирует с испанским специалистом по этому поводу.

Кнаппер рассматривает Куэсту на замену Дэвиду Вагнеру, под руководством которого "Норвич" проводит неоднозначный сезон, хотя и сохраняет шансы на повышение в классе.

Впрочем, "Норвич" — не единственный клуб, проявляющий интерес к Куэсте, который начал тренировать в академии "Атлетико" в 18 лет.


Метки Арсенал, Куэста, Норвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2024 16:00

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  1. chelsae88 15.02.2024 16:12 # chelsae88
    Из гейклуба хотят увести главную миньетчицу. Горе то какое.

    (ответить)

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