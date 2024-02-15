"Челси" снова хочет главу селекционного департамента "Брайтона"

"Челси" второй раз за 16 месяцев выразил желание забрать из "Брайтона" главу департамента по комплектации состава.

В ноябре 2022, Пол Уинстенли перешел из "Брайтона", где он трудился главой селекционного департамента, в "Челси", став одним из двух спортивных директоров лондонского клуба.



Тогда, 16 месяцев назад, "Брайтон" назначил 34-летнего Сэма Джуэлла на место ушедшего Уинстенли — сперва на временной основе, а в феврале прошлого года утвердил на постоянной.



Как сообщает The Telegraph, решение "Челси" обратиться насчет Джуэлла сейчас обусловлено опасениями "синих" насчет того, что Сэм может воссоединиться со спортивным директором "Ньюкасла" Дэном Эшуортом в "Манчестер Юнайтед".



В данный момент Эшуорт находится на пороге назначения в "Юнайтед". Дэн трудился техническим директором "Брайтона" до своего перехода в "Ньюкасл" летом 2022, тесно сработавшись с Джуэллом.



Добавим, Джуэлл, сын бывшего главного тренера "Уигана" Пола Джуэлла, прибыл в "Брайтон" в мае 2016 и сперва отвечал за комплектацию состава команды U-21.