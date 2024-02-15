Амаду Онана мог уйти из "Эвертона" в январе

Агент и сестра Амаду Онана рассказала, что полузащитник "Эвертона" отказался от смены клуба в январе.

В предыдущие недели и месяцы Онана сватали в "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Барселону". Эти клубы были осведомлены о том, что "Эвертон" имеет проблемы с финансовым фей-плей и может быть уязвим к предложением по Амаду.



По словам Мелиссы Онана, Амаду действительно мог уйти, однако 22-летний бельгиец решил не бросать "ирисок" посреди сезона.



"Мы могли уйти этой зимой. Но когда мы сели и задались вопросом, правильное ли это время, игрок не был готов. Моя работа в том, чтобы озвучить имеющиеся предложения".



"В конце концов он сам делает выбор, потому что это его жизнь и его карьера. Я озвучила возможности, а он сказал: "Нет, я хочу остаться в "Эвертоне и хочу продолжать сражаться".



"Мне повезло, что мой брат умен. Это есть не у всех игроков".



"Лично я не фанат трансферов во время зимы. Часто это происходит для того, чтобы решить плохую ситуацию. Клуб пытается исправить то, что сложилось после совершенных ими летом трансферов. Есть клубы, которые кровоточат, и они пытаются найти пластырь", — цитирует Мелиссу Evening Standard.