Амаду Онана мог уйти из "Эвертона" в январе
Агент и сестра Амаду Онана рассказала, что полузащитник "Эвертона" отказался от смены клуба в январе.
В предыдущие недели и месяцы Онана сватали в "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Барселону". Эти клубы были осведомлены о том, что "Эвертон" имеет проблемы с финансовым фей-плей и может быть уязвим к предложением по Амаду.
По словам Мелиссы Онана, Амаду действительно мог уйти, однако 22-летний бельгиец решил не бросать "ирисок" посреди сезона.
"Мы могли уйти этой зимой. Но когда мы сели и задались вопросом, правильное ли это время, игрок не был готов. Моя работа в том, чтобы озвучить имеющиеся предложения".
"В конце концов он сам делает выбор, потому что это его жизнь и его карьера. Я озвучила возможности, а он сказал: "Нет, я хочу остаться в "Эвертоне и хочу продолжать сражаться".
"Мне повезло, что мой брат умен. Это есть не у всех игроков".
"Лично я не фанат трансферов во время зимы. Часто это происходит для того, чтобы решить плохую ситуацию. Клуб пытается исправить то, что сложилось после совершенных ими летом трансферов. Есть клубы, которые кровоточат, и они пытаются найти пластырь", — цитирует Мелиссу Evening Standard.
15.02.2024 14:00
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