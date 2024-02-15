Магуайр чувствует, что Рэтклифф мотивировал игроков МЮ

Сэр Джим Рэтклифф Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его команда получила импульс от сэра Джима Рэтклиффа на остаток сезона.

Сделка по приобретению Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" уже согласована Премьер-Лигой и FA, и со дня на день сэр Джим будет подтвержден совладельцем "красных дьяволов".

Ранее Рэтклифф уже посетил "Олд Траффорд" и тренировочную базу в Каррингтоне, и Магуайр с другими игроками смогли почувствовать, что в их клубе грядут позитивные изменения.

"Думаю, парни, которые вернулись со встречи с ним, были по-настоящему впечатлены тем, как он говорил. Он придал нам огромную мотивацию, каждому в помещении, чтобы сражаться за клуб, сражаться за эту эмблему и продолжать идти своим путем".

"Это захватывающие времена для клуба, потому что ты можешь видеть, что он придал свежую энергию. Теперь мы чувствуем, что он направит клуб в правильном направлении", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2024 13:00

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