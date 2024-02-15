Магуайр чувствует, что Рэтклифф мотивировал игроков МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его команда получила импульс от сэра Джима Рэтклиффа на остаток сезона.

Сделка по приобретению Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" уже согласована Премьер-Лигой и FA, и со дня на день сэр Джим будет подтвержден совладельцем "красных дьяволов".



Ранее Рэтклифф уже посетил "Олд Траффорд" и тренировочную базу в Каррингтоне, и Магуайр с другими игроками смогли почувствовать, что в их клубе грядут позитивные изменения.



"Думаю, парни, которые вернулись со встречи с ним, были по-настоящему впечатлены тем, как он говорил. Он придал нам огромную мотивацию, каждому в помещении, чтобы сражаться за клуб, сражаться за эту эмблему и продолжать идти своим путем".



"Это захватывающие времена для клуба, потому что ты можешь видеть, что он придал свежую энергию. Теперь мы чувствуем, что он направит клуб в правильном направлении", — сообщил Магуайр Sky Sports.