Фоден: "Играю в свой лучший футбол"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден считает, что сейчас находится в своей лучшей форме за всю карьеру.

В отсутствие Кевина Де Брюйне в первой половине этого сезона Фодену часто приходилось играть в центральной зоне, и Фил достойно справился с этой ролью.



С возвращением Де Брюйне в строй Фоден был вынужден подвинуться на край, но от этого игра 23-летнего англичанина не померкла.



В минувший вторник Фоден отметился голом и результативной передачей в победном для "Сити" матче Лиги Чемпионов против "Копенгагена" (1:3), после чего сделал признание насчет своей формы.



"Думаю, это самая продолжительная серия матчей подряд, которые мне удавалось сыграть в футболке "Сити". Я в хорошей форме, регулярно забиваю и помогаю команде изо всех сил. Я доволен этим".



"Я хочу продолжать в том же духе, такова цель на каждый матч. Я бы сказал, что играю в свой лучший футбол в футболке "Сити", — цитирует Фодена The Independent.