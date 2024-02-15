Пети раскритиковал жену Тиаго Силвы

Тиаго Силва с женой Бывший полузащитник "Челси" Эмманюэль Пети раскритиковал жену защитника "синих" Тиаго Силвы за высказывания в социальных сетях.

После домашнего поражения 2:4 от "Вулверхэмптона" ранее в феврале Белле Силва, супруга Тиаго, в завуалированной манере призвала "Челси" уволить главного тренера Маурисио Почеттино, "пока не стало слишком поздно".

Совпадение или нет, но Силва оказался выведен из стартового состава "Челси" на следующий матч — против "Астон Виллы" в Кубке Англии. А Белле позже принесла извинения.

Белле Силва не просто является женой Тиаго и фанаткой "Челси", но и обладает большим медийным весом, поэтому Пети находит ее поведение неуместным.

"Это именно то, что происходит в современном футболе. Она делала то же самое с Тухелем и многими другими людьми".

"Каждому позволено иметь мнение, но если бы моя жена сделала подобное, на следующий день у меня бы возникли проблемы с игроками в раздевалке, тренерским штабом, руководством и владельцами. Я могу понять, что некоторые фанаты рады ее поступку, но лично я не рад, совершенно не рад".

"Повторюсь, каждый имеет свободу говорить, что чувствует, но ты должен быть очень осторожен, особенно когда критикуешь босса и вот так набрасываешься на главного тренера в публичном пространстве. Я это не оценил. То, что она сделала, никому не помогает", — сообщил Пети Betway.


Метки Пети, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2024 11:00

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  1. gary47 15.02.2024 11:44 # gary47
    К Джону Терри ее на месяцок на перевоспитание)))

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  2. chelsea88 15.02.2024 11:12 # chelsea88
    А Джон Терри не только бы раскритиковал.

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