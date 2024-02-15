Пети раскритиковал жену Тиаго Силвы

Бывший полузащитник "Челси" Эмманюэль Пети раскритиковал жену защитника "синих" Тиаго Силвы за высказывания в социальных сетях.

После домашнего поражения 2:4 от "Вулверхэмптона" ранее в феврале Белле Силва, супруга Тиаго, в завуалированной манере призвала "Челси" уволить главного тренера Маурисио Почеттино, "пока не стало слишком поздно".



Совпадение или нет, но Силва оказался выведен из стартового состава "Челси" на следующий матч — против "Астон Виллы" в Кубке Англии. А Белле позже принесла извинения.



Белле Силва не просто является женой Тиаго и фанаткой "Челси", но и обладает большим медийным весом, поэтому Пети находит ее поведение неуместным.



"Это именно то, что происходит в современном футболе. Она делала то же самое с Тухелем и многими другими людьми".



"Каждому позволено иметь мнение, но если бы моя жена сделала подобное, на следующий день у меня бы возникли проблемы с игроками в раздевалке, тренерским штабом, руководством и владельцами. Я могу понять, что некоторые фанаты рады ее поступку, но лично я не рад, совершенно не рад".



"Повторюсь, каждый имеет свободу говорить, что чувствует, но ты должен быть очень осторожен, особенно когда критикуешь босса и вот так набрасываешься на главного тренера в публичном пространстве. Я это не оценил. То, что она сделала, никому не помогает", — сообщил Пети Betway.