"Вулверхэмптон" готов отпустить Нету в клуб из Лиги Чемпионов

"Вулверхэмптон" не будет стоять на пути у своего вингера Педру Нету, если тому поступит предложение от клуба из Лиги Чемпионов.

Нету является лучшим игроком "Вулверхэмптона" в этом сезоне, несмотря на то, что продолжительное время отсутствовал с травмой. Педру забил два гола и отдал восемь результативных передач в Премьер-Лиге.



Теперь Нету готов сделать следующий шаг в своей карьере, и talkSPORT утверждает, что "Вулверхэмптон" удовлетворит желание 23-летнего португальца при соблюдении двух условий.



Во-первых, "Вулверхэмптон" отпустит Нету только в клуб из Лиги Чемпионов. Во-вторых, Педру должен стать рекордной продажей в истории "волков", перекрыв трансфер Матеуша Нунеша в "Манчестер Сити" за 53 миллиона фунтов прошлым летом.



Давний интерес к Нету имеет "Арсенал", конкуренцию которому могут составить "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Правда, "шпорам" еще предстоит упорная борьба за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



К расставанию с Нету "Вулверхэмптон" также подталкивает непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей — клубу с "Молинью" в любом случае придется кого-нибудь продать летом.