"Вест Хэм" рассматривает Поттера на замену Мойесу
"Вест Хэм" рассматривает Грэма Поттера на замену своему главному тренеру Дэвиду Мойесу.
Согласно слухам, всего несколько недель назад "Вест Хэм" был готов предложить новый контракт Мойесу, чье действующее соглашение истекает в конце сезона.
Однако затем "молотобойцы" приостановили переговоры, что связано с очередным спадом в результатах — подопечные Мойеса не выиграли ни одного из семи своих матчей после Нового года.
Боссы и болельщики "Вест Хэма" недовольны отсутствием стабильности в игре и прагматичным футболом Мойеса, и The Telegraph утверждает, что решение насчет Дэвида может быть принять еще до окончания сезона, даже если шотландец его доработает.
"Вест Хэм" уже присматривается к Поттеру, который находится без работы со своего увольнения из "Челси" в апреле. Грэм обладает репутацией тренера, чьи команды играют в привлекательный футбол.
Также "молотобойцам" могут приглянуться Хулен Лопетеги и Стив Купер, а вот Оливер Гласнер, вероятно, получит работу в "Кристал Пэлас".
15.02.2024 09:00
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