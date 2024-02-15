МЮ должен согласовать переход Эшуорта на следующей неделе

"Манчестер Юнайтед" должен согласовать переход спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта уже на следующей неделе, но это будет стоит недешево.

Сэр Джим Рэтклифф, которому Премьер-Лига и FA на этой неделе разрешили купить 25% акций "Юнайтед", определил 52-летнего Эшуорта в качестве своей цели номер один на роль спортивного директора для "красных дьяволов".



По информации The Athletic, Эшуорт уже сообщил "Ньюкаслу", что ему поступил запрос от "Юнайтед". Официального контакта между клубами пока нет, но ожидается, что переговоры начнутся без промедления.



Daily Mail и вовсе утверждает, что "Юнайтед" рассчитывает согласовать переход Эшуорта уже на следующей неделе. "Ньюкасл" может получить за своего директора компенсацию свыше 6 миллионов фунтов, хотя The Telegraph предполагает, что эта сумма превысит 10 млн. фунтов.



Контракт Эшуорта с "Ньюкаслом" предусматривает 12-месячный срок, который ему надлежит отработать в случае решения уйти из клуба, однако в "Юнайтед" хотят, чтобы Дэн вступил в должность уже грядущим летом.