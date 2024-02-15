"Кристал Пэлас" решился уволить Ходжсона

Рой Ходжсон Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш, наконец, решился на увольнение Роя Ходжсона с поста главного тренера.

Некоторые руководители "Пэлас" давно настаивают на расставании с Ходжсоном, но Пэриш сохранял веру в старейшего тренера в истории Премьер-Лиги.

Пэриш надеялся отложить смену главного тренера до лета, когда истекает контракт Ходжсона, но неудачный отрезок — три победы в 19 последних матчах во всех соревнования — подтолкнул его к тому, чтобы действовать сейчас.

Как сообщает The Guardian, в конце концов Пэриш согласился на увольнение Ходжсона. Более того, "Пэлас" уже определился с заменой для 76-летнего англичанина.

После отказа Кирана Маккенны из "Ипсвича" "орлы" обратились к Оливеру Гласнеру, который находится без работы после расставания с "Айнтрахтом" в конце прошлого сезона.

49-летний австриец, который выигрывал с "Айнтрахтом" Лигу Европы в 2022 году, уже дал свое согласие на работу на "Селхерст Парк".


Метки Гласнер, Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 15.02.2024 08:22 # blueswin
    один из немногих тренеров который помимо Англии, 30 лет работал в Европе, второго такого английского тренера не вспомню

    ну и честно говоря зря он вернулся в прошлом году, надо было завязывать еще после первого раза в 21 г. Уотфорд тоже было лишним. Слишком затянул он с уходом на пенсию.

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  2. blueswin 15.02.2024 08:18 # blueswin
    9-летний австриец, который выигрывал с "Айнтрахтом" Лигу Европы в 2022 году, уже дал свое согласие на работу на "Селхерст Парк".

    а что он без работы если год назад ЛЕ взял ?

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