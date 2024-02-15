"Кристал Пэлас" решился уволить Ходжсона

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш, наконец, решился на увольнение Роя Ходжсона с поста главного тренера.

Некоторые руководители "Пэлас" давно настаивают на расставании с Ходжсоном, но Пэриш сохранял веру в старейшего тренера в истории Премьер-Лиги.



Пэриш надеялся отложить смену главного тренера до лета, когда истекает контракт Ходжсона, но неудачный отрезок — три победы в 19 последних матчах во всех соревнования — подтолкнул его к тому, чтобы действовать сейчас.



Как сообщает The Guardian, в конце концов Пэриш согласился на увольнение Ходжсона. Более того, "Пэлас" уже определился с заменой для 76-летнего англичанина.



После отказа Кирана Маккенны из "Ипсвича" "орлы" обратились к Оливеру Гласнеру, который находится без работы после расставания с "Айнтрахтом" в конце прошлого сезона.



49-летний австриец, который выигрывал с "Айнтрахтом" Лигу Европы в 2022 году, уже дал свое согласие на работу на "Селхерст Парк".