Следующий менеджер "Ливерпуля": топ-3 варианта на замену Клоппу

Юрген Клопп шокировал всех решением покинуть "Ливерпуль" по окончании сезона 2023/24, заявив о том, что он устал и хочет сделать перерыв в тренерской работе. Немецкий специалист принял решение заблаговременно, чтобы дать импульс команде в его последнем сезоне на "Энфилде" и время руководству для поиска замены.

Так кто же все-таки заменит Клоппа? Предлагаем вашему вниманию трех основных кандидатов — как по мнению букмекеров, так и по версии большинства экспертов.



Хаби Алонсо



Как только Клопп заявил о том, что уходит по окончании сезона, кандидатом номер один ему на смену был назван Хаби Алонсо. Это было довольно логично, так как баск является легендой "Ливерпуля" и талантливым тренером, востребованным среди топ-клубов Европы. "Байер" Хаби Алонсо — одна из самых прогрессирующих команд в европейском футболе в последние годы, претендующая на титул в Бундеслиге и продолжающая свой путь в Лиге Европы, входя в число фаворитов турнира.



Бесспорно, это самый сильный кандидат, одновременно романтичный и качественный. Баск стал важнейшей частью возрождения "Ливерпуля" в середине 2000-х годов, добавив класс и мощь полузащите, став двигателем команды Рафаэля Бенитеса, которая выиграла Лигу Чемпионов в 2005 году. Его карьерный путь был идеальным для начинающего менеджера: он работал под руководством Бенитеса, Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы, и он выбрал длинный путь, обучаясь своему ремеслу в резервной команде клуба своего детства "Реал Сосьедад", прежде чем возглавить леверкузенский "Байер" в прошлом году.



Он проделал огромную работу, выведя команду, которая редко боролась за попадание в топ-4, на вершину Бундеслиги, сражаясь сейчас за титул с "Баварией" и оставаясь непобежденным в этом сезоне .



Если Алонсо станет первым менеджером, которому удастся прервать 11-летнюю гегемонию "Баварии" в Германии, он еще больше укрепит свои позиции в глазах "Ливерпуля", но даже если "Байер" в итоге уступит титул, Хаби все равно будет выбором номер один. Проблема в том, что "Реал" тоже может обратить на него внимание. А вдобавок Алонсо интересуется и "Бавария", в которой не уверены в том, что Томас Тухель — тот специалист, который сделаем проект сильнее на дистанции.



Именно наличие таких конкурентов, как "Реал" и "Бавария", оставляет сомнения в том, что Алонсо станет преемником Клоппа. Все же Хаби уже адаптировался в Бундеслиге и понимает, какие возможности у него будут в "Баварии", а вдобавок и "Бавария", и "Реал" являются для него близкими клубами, как и "Ливерпуль", потому что после "Энфилда" он выступал именно в этих клубах, выиграв еще одну Лигу Чемпионов с "Реалом" и кучу трофеев в Германии.



Роберто Де Дзерби



Еще один "горячий" вариант на смену Клоппу — Роберто Де Дзерби, менеджер "Брайтона". Как и Алонсо, итальянец сейчас в тренде, так как "Брайтон" с его приходом демонстрирует яркую игру в атаке и получает массу хвалебных отзывов от экспертов, как в Англии, так и в Европе.



При этом многих не смущает тот факт, что "чайки" все же при Де Дзерби не прыгнули пока что значительно выше тех результатов, что были при Грэме Поттере, а в игре категорически недостает баланса, и время от времени команду Де Дзерби ловят на слишком авантюрной игре в защите даже аутсайдеры вроде "Эвертона" и "Лутона".



Но чем Де Дзерби точно интересен "Ливерпулю", так это тем, что его "Брайтон" очень похож на "Ливерпуль" раннего Клоппа, игравший часто безрассудно, но очень ярко. Кроме того, у "Ливерпуля" уже есть один бывший подопечный Де Дзерби в лице Алексиса Макалистера, а с приходом Де Дзерби могут появиться и другие — к примеру, форвард Эван Фергюсон. Также в пользу Де Дзерби говорит то, что он сейчас работает с бывшими знаковыми игроками "Ливерпуля" Милнером и Лалланой, которые идеально подошли "Брайтону" по стилю.



Де Дзерби — вариант неоднозначный и немного рискованный, но — перспективный. И те болельщики "Ливерпуля", которые хотят видеть свою команду остро и ярко атакующей, поддерживают его кандидатуру, так как привыкли к такому футболу во времена Клоппа. У Юргена было несколько стадий построения команды на "Энфилде" и, собственно, несколько версий "Ливерпуля", но продолжительное время его команда играла рискованно и авантюрно — точно так же, как и "Брайтон" Де Дзерби.



Юлиан Нагельсманн



Очень интересный вариант для "Ливерпуля" и для самого Клоппа, который может заменить Юлиана Нагельсманна в сборной Германии. Молодой немец подписал контракт с Немецкой федерацией футбола до конца Евро-2024 и летом планирует вернуться к работе на клубном уровне.



Для Клоппа вариант с работой в сборной Германии будет идеальной возможностью немного перезарядить батареи, при этом не теряя сноровку. Работа в сборной не предполагает такого напряжения, как управление клубом. К тому же в "Ливерпуле" Клопп был настоящим менеджером в британском понимании, занимаясь всеми процессами, а не только тактикой и тренировками.



Подготовить сборную Германии, в которой есть ряд молодых талантливых игроков (Мусиала, Вирц, Мукоко), к Чемпионату Мира 2026 года и затем, при желании, вернуться в клубный футбол — оптимальный вариант для Клоппа. Работая в сборной, он сможет уделить внимание семье, но в то же время не будет испытывать голода, который обязательно возникнет, если уйти на отдых или вообще стать заслуженным футбольным пенсионером. Градус адреналина нужно снижать постепенно, и вариант со сборной позволит это сделать Клоппу.



В то же время Нагельсманн, хоть он и не работал — в отличие от того же Тухеля — в клубах Клоппа "Майнце" и "Боруссии", является одним из ярких представителей немецкой плеяды тренеров, работающих по "конспектам Клоппа". Он сможет продолжить работу Юргена с минимальными корректировками курса, которые неизбежны при любом менеджере, но будут очень органичны, если одного немца заменит другой — более молодой, но точно так же помешанный на гегенпрессинге Нагельсманн.



Минус Нагельсманна — то, что он не выдержал испытание по-настоящему большим клубом в "Баварии", но "Ливерпуль" — чуть проще в своих амбициях, с более мягким и понимающим менеджментом. К тому же медийное внимание к "Ливерпулю" несоизмеримо ниже, чем к флагману немецкого футбола, которого не зря называют ФК "Голливуд".



Другие варианты



Изначально среди ведущих вариантов для "Ливерпуля" фигурировал его помощник Лейндерс, но позже стало известно, что он уйдет вместе с Клоппом. У букмекеров также в числе фаворитов на замещение вакантной по окончании сезона должности фигурируют Стивен Джеррард и Зинедин Зидан.



Джеррард мог бы рассматриваться руководством "Ливерпуля" в качестве наследника Клоппа, если бы не провалился в "Астон Вилле". Сейчас он работает в Саудовской Аравии, где его клуб "Аль-Иттифак" не блещет, занимая лишь восьмую позицию.



Зинедин Зидан нигде не работал после ухода из "Реала" да и в целом никто не знает каким он будет тренером в другом месте, кроме Мадрида. Его называют в числе вариантов для всех топ-клубов по умолчанию, но его стиль управления и опыт работы с большими игроками — это немного не то, что пригодится "Ливерпулю". Потому, предположим, что наследник Клоппа — это все же кто-то из тройки выделенных в этом материале специалистов.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru