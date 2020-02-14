"Брентфорд" объявил о покупке Игоря Тиаго

Игорь Тиаго "Брентфорд" объявил о приобретении нападающего "Брюгге" Игоря Тиаго.

Тиаго останется в "Брюгге" до конца этого сезона, а к "Брентфорду" официально присоединится 1 июля.

22-летний бразилец заключил с "пчелами" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, а The Guardian оценивает этот трансфер в 30 миллионов фунтов.

Тиаго очень ярко проводит этот сезон, забив 16 голов в 24 матчах бельгийского первенства за "Брюгге". Ранее Игорь также поиграл за "Лудогорец" и "Крузейро".

Тиаго может рассматриваться в качестве замены для бомбардира "Брентфорда" Айвена Тоуни, у которого останется только 12 месяцев по контракту после окончания этого сезона.

"Мы подписали ключевого игрока на ключевую позицию. Тиаго — очень яркий нападающий, который подходит для отведенной ему роли в нашей команде. Он упорно трудится и очень хорошо прессингует. Он также обладает физической мощью, он очень хорош в штрафной и может связывать игру", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк.


Метки Брентфорд, Брюгге, Тиаго, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2024 23:00

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  1. charmk 14.02.2024 23:10 # charmk
    норм если тоуни не уйдет

    Иван, Игорь

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  2. suddenly 14.02.2024 23:01 # suddenly
    Игорёк аж почернел от этой новости.

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