"Брентфорд" объявил о покупке Игоря Тиаго

"Брентфорд" объявил о приобретении нападающего "Брюгге" Игоря Тиаго.

Тиаго останется в "Брюгге" до конца этого сезона, а к "Брентфорду" официально присоединится 1 июля.



22-летний бразилец заключил с "пчелами" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, а The Guardian оценивает этот трансфер в 30 миллионов фунтов.



Тиаго очень ярко проводит этот сезон, забив 16 голов в 24 матчах бельгийского первенства за "Брюгге". Ранее Игорь также поиграл за "Лудогорец" и "Крузейро".



Тиаго может рассматриваться в качестве замены для бомбардира "Брентфорда" Айвена Тоуни, у которого останется только 12 месяцев по контракту после окончания этого сезона.



"Мы подписали ключевого игрока на ключевую позицию. Тиаго — очень яркий нападающий, который подходит для отведенной ему роли в нашей команде. Он упорно трудится и очень хорошо прессингует. Он также обладает физической мощью, он очень хорош в штрафной и может связывать игру", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк.