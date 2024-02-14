Конте назвал два трансфера, которые сделали бы "Челси" доминирующей силой

Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал два трансфера, с помощью который он мог бы сделать "синих" доминирующей силой в английском футболе.

В сезоне 2016/17 Конте привел "Челси" к чемпионству в Премьер-Лиге, финишировав с семью очками отрыва от ближайшего преследователя.



Конте хотел закрепить этот успех с помощью приобретения защитника Виргила Ван Дейка и нападающего Ромелу Лукаку летом 2017, однако "Челси" не послушал Антонио и упустил свой шанс стать той доминирующей силой, которой сейчас является "Манчестер Сити".



"Это непросто. Гвардиола — лучший тренер в мире. Когда у вас работает лучший тренер в мире, а клуб готов инвестировать в приглашение важных игроков для улучшения своего состава каждый сезон, чтобы оставаться на вершине мира, тогда становится очень, очень сложно соперничать с ними".



"Моя история говорит, что я всегда приходил в свои клубы, когда те находились в сложной ситуации и имели проблемы. Я всегда что-то строил".



"После моего первого сезона в "Челси", когда мы завоевали титул, мы могли стать доминирующей силой в Англии".



"Мы разговаривали с Лукаку и Ван Дейком. Это два важных игрока, с помощью которых мы могли изменить расстановку сил", — сообщил Конте The Telegraph.



Добавим, тем летом Лукаку ушел из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед", а Ван Дейк покинул "Саутгемптон" еще в январе 2017, отправившись в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов.