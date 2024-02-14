"Юнайтед" готовит запрос насчет Эшуорта

"Манчестер Юнайтед" готовит официальный запрос к "Ньюкаслу" насчет спортивного директора Дэна Эшуорта.

Эшуорта уже несколько недель связывают с переходом в "Юнайтед", и Sky Sports может подтвердить, что Дэн является целью номер один сэра Джима Рэтклиффа, которому накануне Премьер-Лига разрешила купить 25% акций клуба с "Олд Траффорд".



В данный момент "Юнайтед" готовит свой запрос насчет Эшуорта, который трудится в "Ньюкасле" с лета 2022, а до этого поработал в "Вест Бромвиче", "Брайтоне" и FA.



Рэтклифф хочет, чтобы Эшуорт приступил к работе в "Юнайтед" уже летом, а для этого переговоры с "Ньюкаслом" насчет компенсации должны начаться без промедления.



"Ньюкасл" не хочет отпускать Эшуорта, но сам Дэн готов обсудить возможность своего перехода в один из крупнейших клубов страны.