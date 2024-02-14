FA предъявила обвинения Уайлдеру

Крис Уайлдер FA предъявила обвинения главному тренеру "Шеффилд Юнайтед" Крису Уайлдеру за критику судейства.

Уайлдер был крайне недоволен работой рефери Тони Харрингтона после поражения 3:2 от "Кристал Пэлас" 30 января.

Уайлдер назвал судейство Харрингтона "нелепым" и пожаловался, что любое спорное решение принималось против его команды.

Также Уайлдер возмутился тем, что помощник Харрингтона, к которому он подошел после матча поговорить, продолжил поедать свой сэндвич.

"Надеюсь, он насладился со своим сэндвичем, пока с ним разговаривал тренер Премьер-Лиги", — цитирует Криса BBC.

В итоге сегодня FA предъявила Уайлдеру обвинения. Ассоциация утверждает, что наставник "клинков" поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является нарушение правил.


Метки FA, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Уайлдер, Харрингтон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2024 20:00

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