Конте: "Четвертое место с "Тоттенхэмом" было чудом"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что он сотворил чудо, когда вывел "шпор" в Лигу Чемпионов в 2022 году.

"Тоттенхэм" занимал только восьмую позицию в Премьер-Лиге, когда Конте взялся за работу в Северном Лондоне в ноябре 2021.



Антонио сразу же преобразил "шпор", которые в последнем туре подтвердили попадание в топ-4, однако итальянский специалист, завоевавший четыре титула Серии А и один в Премьер-Лиге, не стал праздновать это достижение.



"Это было чудо, учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись. Мы не праздновали это как чудо, потому что я привык побеждать".



"Для меня праздновать четвертое место и попадание в Лигу Чемпионов было бы очень странным".



"В конце сезона, перед заключительным матчем против "Норвича", я созвал свой штаб и сказал: "Уделите внимание, не празднуйте попадание в Лигу Чемпионов". Я дал ясно понять", — сообщил Конте The Tepegraph.