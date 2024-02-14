Конте: "Четвертое место с "Тоттенхэмом" было чудом"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что он сотворил чудо, когда вывел "шпор" в Лигу Чемпионов в 2022 году.
"Тоттенхэм" занимал только восьмую позицию в Премьер-Лиге, когда Конте взялся за работу в Северном Лондоне в ноябре 2021.
Антонио сразу же преобразил "шпор", которые в последнем туре подтвердили попадание в топ-4, однако итальянский специалист, завоевавший четыре титула Серии А и один в Премьер-Лиге, не стал праздновать это достижение.
"Это было чудо, учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись. Мы не праздновали это как чудо, потому что я привык побеждать".
"Для меня праздновать четвертое место и попадание в Лигу Чемпионов было бы очень странным".
"В конце сезона, перед заключительным матчем против "Норвича", я созвал свой штаб и сказал: "Уделите внимание, не празднуйте попадание в Лигу Чемпионов". Я дал ясно понять", — сообщил Конте The Tepegraph.
14.02.2024 18:00
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я созвал свой штаб и сказал: "Уделите внимание, не празднуйте попадание в Лигу Чемпионов, сделайте вид типо недовольны".
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