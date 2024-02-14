FA разрешила Рэтклиффу купить долю в "Юнайтед"

FA вслед за Премьер-Лигой разрешила сэру Джиму Рэтклиффу купить долю в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Рэтклифф еще в конце декабря согласовал покупку 25% акций "Юнайтед", и только накануне Премьер-Лига объявила, что сэр Джим прошел стандартную проверку для потенциального владельца клуба.



На следующий день после Премьер-Лиги свое разрешение Рэтклиффу выдала и Ассоциация. Теперь все препятствия к заключению сделки сняты.



Поскольку часть выкупаемых Рэтклиффом акций торгуется на фондовой бирже Нью-Йорка, сэр Джим сможет закрыть сделку только к вечеру пятницы в Соединенных Штатах, уточняет BBC.



Приобретение четверти "Юнайтед" обойдется Рэтклиффу в 1.3 млрд. долларов (1.03 млрд. фунтов). Еще 300 млн. долларов (239 млн. фунтов) британский бизнесмен должен вложить в инфраструктуру клуба с "Олд Траффорд".