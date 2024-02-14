Штейдтен польщен слухами насчет "Ливерпуля"

Технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен признался, что польщен слухами об интересе к нему со стороны "Ливерпуля".

В данный момент "Ливерпуль" ищет не только преемника для Юргена Клоппа на посту главного тренера, но и нового спортивного директора вместо покинувшего клуб Йорга Шмадтке.



Штейдтен, который прибыл в "Вест Хэм" только прошлым летом и привел в лондонский клуб игроков вроде Эдсона Альвареса с Мохаммедом Кудусом, считается одним из фаворитов на роль нового спортивного директора "Ливерпуля".



Важный нюанс в том, что до переезда в Лондон Штейдтен поработал в "Байере" вместе с Хаби Алонсо, который является кандидатом номер один на замену Клоппу. Поэтому Тим не берется обещать, что останется в "Вест Хэме".



"Я слышал, что должен быть в списке "Ливерпуля". Это один из крупнейших клубов в мире, так что это честь для меня. Но пока никто из "Ливерпуля" не обращался ко мне".



"В целом мне очень комфортно в "Вест Хэме". Я быстро понял, насколько интенсивный футбол в этой лиге. С учетом этого мы подписали правильных игроков в последние трансферные окна. Наш состав силен и позволяет добиться поставленных целей. Я предвкушаю оставшиеся недели и месяцы в этом сезоне".



"Конечно, мы уже планируем на следующее окно. Посмотрим, что случится в будущем", — сообщил Штейдтен Sky Sports.