Кристенсен и Рафинья могут вернуться в Премьер-Лигу
Защитник Андреас Кристенсен и вингер Рафинья из "Барселоны" могут вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.
"Барселона" по-прежнему находится в сложной экономической ситуации и нуждается в сокращении своей зарплатной ведомости, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.
"Барселона" исключает расставание со своими молодыми талантами вроде Гави и Педри. Также к неприкасаемым относятся Марк-Андре Тер Штеген и Илкай Гюндоган.
С наибольшей вероятностью "Барселона" продаст упомянутых Кристиансена и Рафинью, а также защитника Жюля Кунде, утверждает Daily Mirror.
Кристенсен выступает за "Барселону" после своего перехода из "Челси" свободным агентом летом 2022. тогда же Рафинья был куплен у "Лидса" за 50 миллионов фунтов, и клубы Премьер-Лиги обещают стать главными претендентами на обоих игроков.
14.02.2024 15:00
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Обоих можно в щель голубю , там кладбище как раз
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