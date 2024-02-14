Кристенсен и Рафинья могут вернуться в Премьер-Лигу

Защитник Андреас Кристенсен и вингер Рафинья из "Барселоны" могут вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

"Барселона" по-прежнему находится в сложной экономической ситуации и нуждается в сокращении своей зарплатной ведомости, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.



"Барселона" исключает расставание со своими молодыми талантами вроде Гави и Педри. Также к неприкасаемым относятся Марк-Андре Тер Штеген и Илкай Гюндоган.



С наибольшей вероятностью "Барселона" продаст упомянутых Кристиансена и Рафинью, а также защитника Жюля Кунде, утверждает Daily Mirror.



Кристенсен выступает за "Барселону" после своего перехода из "Челси" свободным агентом летом 2022. тогда же Рафинья был куплен у "Лидса" за 50 миллионов фунтов, и клубы Премьер-Лиги обещают стать главными претендентами на обоих игроков.