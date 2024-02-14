"Вулверхэмптону" придется продать Нету летом

"Вулверхэмптон" будет вынужден продать своего вингера Педру Нету грядущим летом.

Сейчас Нету проводит свой пятый сезон на "Молинью" и является одним из лучших игроков во всей Премьер-Лиге, забив два гола и отдав восемь результативных передач в 15 матчах.



"Вулверхэмптон" очень дорожит Нету, но находится в сложной ситуации с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей, и у "волков" практически нет иных вариантов, кроме продажи Педру.



Давний интерес к Нету имеет "Арсенал", но также за 23-летнего португальца — в случае расставания с Мохамедом Салахом — будет готов побороться "Ливерпуль".



Среди прочих клубов, которым может приглянуться Нету, The Sun называет "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ювентус" и "Баварию".



Продажа Педру может принести "волкам" около 60-70 миллионов фунтов.