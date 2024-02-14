Пять клубов Премьер-Лиги поспорят за Тоуни

Сразу пять клубов Премьер-Лиги готовы сойтись в битве за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни грядущим летом.

По информации HITC, за ситуацией вокруг Тоуни наблюдают "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Челси".



После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, и в данный момент маловероятно, что Айвен заключит новую сделку с "Брентфордом".



Некоторое время назад "Брентфорд" еще надеялся на новый контракт с Тоуни, но Айвен был готов пойти на этот шаг только с включением в сделку пункта о выкупе.



Поскольку разногласия сторон выглядят непреодолимыми, "Брентфорд" собирается продать Тоуни в ближайшее окно. Реалистичная цена 27-летнего англичанина может составить 50-60 миллионов фунтов.



При этом в январе "Брентфорд" хотел за Тоуни 80 млн. фунтов — заплатить столько никто из больших клубов, находящихся под давлением правил финансового фейр-плей, не захотел и не смог.