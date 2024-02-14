Алле был предложен "Юнайтед" в январе
"Манчестер Юнайтед" отказался от приглашения нападающего дортмундской "Боруссии" Себастьяна Алле в январе.
Перед тем, как у Расмуса Хейлунда пошла игра, "Юнайтед" испытывал огромные проблемы с забитыми голами, и ситуация только усугубилась после потери с травмой Антони Мартиаля.
Эрик Тен Хаг надеялся пригласить нападающего в январе, хотя бы на правах аренды, и HITC утверждает, что у главного тренера "Юнайтед" была возможность воссоединиться с Алле, своим бывшим подопечным по "Аяксу".
Через посредников услуги Алле были предложены "Юнайтед", "Челси" и "Ньюкаслу", но ни один из этих трех клубов не ответил.
В заключительный день зимнего трансферного окна переговоры с "Боруссией" по Алле вели "Вулверхэмптон" и "Фулхэм", однако достичь компромисса до дедлайна им не удалось, и Себастьян остался в Дортмунде.
Добавим, 29-летний ивуариец уже имеет опыт выступлений в Англии, однако за полтора сезона в "Вест Хэме" он забил лишь 10 голов в 48 матчах Премьер-Лиги.
14.02.2024 12:00
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