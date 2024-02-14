Анри понимает, почему Клопп решил уйти из "Ливерпуля"

Юрген Клопп Легенда "Арсенала" Тьерри Анри высказал свою теорию, почему Юрген Клопп покидает должность главного тренера "Ливерпуля".

В прошлом месяце Клопп объявил, что оставит тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона. Для многих болельщиков мерсисайдского клуба эта новость стала шоком.

Анри удивлен гораздо меньше, понимая, почему Клоппу потребовалась передышка после девяти насыщенных лет работы в "Ливерпуле".

"После "Барселоны" Пеп (Гвардиола) взял творческий отпуск на год. Сейчас Клопп заканчивает тренировать "Ливерпуль". Хави в "Барселоне" также заканчивает. Это три великих клуба".

"Обычно это работа мечта, а они заканчивают. Это кое о чем говорит. Они работают под давлением, и у каждого есть голос, включая социальные сети и всех остальных. Тяжело быть тренером — никто не заботится о тебе. В определенный момент тебе нужно самому позаботиться о себе".

"Я понимаю, что это славная история для болельщиков других команд и для журналистов, но не нужно думать только о себе. Подумайте о том, что Премьер-Лиге будет не хватать Клоппа, "Ливерпулю" будет не хватать Клоппа. Мы знаем это, потому что это правда".

"Но ему не хватало времени с семьей, ему не хватало времени для себя, ему не хватало душевного спокойствия. Поэтому так будет лучше для него. Когда я увидел новости, то подумал: "Так будет лучше для него", — сообщил Анри CBS Sports.


Метки Анри, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. electric 14.02.2024 12:00 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. arsenal-win 14.02.2024 11:18 # arsenal-win
    Дайте ему отпуск на год, поставьте временного тренера)

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  3. theo-zm 14.02.2024 11:15 # theo-zm
    Он нисего не выигрывал
    Пусть ковид благодарят ливера.
    Дальше они не смогут ничего показать вместе
    Вот и валит
    И скорее всего пик его карьеры уже пройден

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