Анри понимает, почему Клопп решил уйти из "Ливерпуля"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри высказал свою теорию, почему Юрген Клопп покидает должность главного тренера "Ливерпуля".

В прошлом месяце Клопп объявил, что оставит тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона. Для многих болельщиков мерсисайдского клуба эта новость стала шоком.



Анри удивлен гораздо меньше, понимая, почему Клоппу потребовалась передышка после девяти насыщенных лет работы в "Ливерпуле".



"После "Барселоны" Пеп (Гвардиола) взял творческий отпуск на год. Сейчас Клопп заканчивает тренировать "Ливерпуль". Хави в "Барселоне" также заканчивает. Это три великих клуба".



"Обычно это работа мечта, а они заканчивают. Это кое о чем говорит. Они работают под давлением, и у каждого есть голос, включая социальные сети и всех остальных. Тяжело быть тренером — никто не заботится о тебе. В определенный момент тебе нужно самому позаботиться о себе".



"Я понимаю, что это славная история для болельщиков других команд и для журналистов, но не нужно думать только о себе. Подумайте о том, что Премьер-Лиге будет не хватать Клоппа, "Ливерпулю" будет не хватать Клоппа. Мы знаем это, потому что это правда".



"Но ему не хватало времени с семьей, ему не хватало времени для себя, ему не хватало душевного спокойствия. Поэтому так будет лучше для него. Когда я увидел новости, то подумал: "Так будет лучше для него", — сообщил Анри CBS Sports.