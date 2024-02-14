"Ньюкасл" опасается ухода Эшуорта в "Юнайтед"

"Ньюкасл" опасается ухода своего спортивного директора Дэна Эшуорта в "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.

Эшуорта регулярно сватают в "Юнайтед" с момента, как сэр Джим Рэтклифф договорился о покупке 25% акций клуба с "Олд Траффорд" в декабре.



Накануне Премьер-Лига одобрила сделку Рэтклиффа с "Юнайтед", и вскоре сэр Джим сможет взять футбольные операции "красных дьяволов" под свой контроль, как он и договорился с Глэйзерами.



Одно из первых важных решений, которые предстоит принять Рэтклиффу, касается назначения спортивного директора, и Эшуорт действительно входит в шорт-лист кандидатов, рассматриваемых "дьяволами".



Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" пока не обращался к "Ньюкаслу" насчет Эшуорта, однако боссы клуба с "Сент-Джеймс Парк" испытывают большое беспокойство насчет возможного ухода Дэна.



"Ньюкасл" хочет получить гарантии от Эшуорта, что тот не собирается оставлять свою нынешнюю работу. Пока Дэн не давал никаких обещаний — ни публично, ни в частном порядке. "Сороки" надеются обсудить этот вопрос с бывшим директором FA в ближайшие дни.



Близкий к Эшуорту источник утверждает, что Дэн счастлив в "Ньюкасле", однако возможность поработать в "Юнайтед" — и перебраться поближе к семейному дому в Уэст-Мидлендс — может оказаться заманчивой для него.



Если Эшуорт все-таки изъявит желание перейти в "Юнайтед", "Ньюкасл" сможет претендовать на компенсацию в несколько миллионов фунтов.