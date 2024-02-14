Франк дистанцировался от слухов насчет "Ливерпуля"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Ливерпуль".

Согласно слухам, Франк входит в число кандидатов, рассматриваемых "Ливерпулем" на замену своему рулевому Юргену Клоппу, покидающему клуб в конце сезона.



Франк не скрывает того, что эти истории ему льстят, однако 50-летний датчанин думает только о "Брентфорде", с которым он едва заключил новый контракт до 2027 года.



"Вокруг ходит много слухов. Думаю, у всех нас есть своего рода эго, и нашему эго нравится эта щепотка сахара, но в конце концов я в "Брентфорде".



"Я очень счастлив здесь. Есть ли у меня амбиции? Да. Останусь ли я в "Брентфорде" навсегда? Возможно, но, вероятнее всего, нет.



"Кто знает, что случится в будущем. Мне известно, что я здесь в "Брентфорде", и я очень счастлив этим", — сообщил Франк Sky Sports.