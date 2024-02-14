Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня

Букайо Сака Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что не считает вингера "Арсенала" Букайо Сака игроком мирового уровня.

В минувший уикенд 22-летний Сака своим дублем помог "Арсеналу" сокрушить "Вест Хэм" со счетом 0:6, одновременно достигнув рубежа в 50 голов за родной клуб.

Сака стал самым молодым игроком, достигшим этого рубежа в "Арсенале", за более чем 40 лет, а всего на счету Букайо ровно 100 результативных действий за "канониров".

Однако Фердинанд считает, что Сака пока не вышел на мировой уровень и сперва должен проявить себя в Лиге Чемпионов.

"Пока нет. Слушайте, я думаю, Сака выступает нереальным образом. Вообще-то, я думаю, ему нужно немного отдохнуть, он сыграл так много матчей для молодого парня".

"Но что мы подразумеваем под мировым уровнем? Он пока не проявлял себя в Лиге Чемпионов, не так ли? Я имею ввиду поздние стадии с этими упорными матчам".

"Не поймите меня неправильно, Сака — классный игрок. Но пока не мирового уровня", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Арсенал, Сака, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. felixok 14.02.2024 07:40 # felixok
    Пусть пересчитает)

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  2. eakz 14.02.2024 07:20 # eakz
    Сака однозначно игрок мирового уровня. Фердинанд имел ввиду что он еще не показал свой уровень в больших матчах кроме АПЛ

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  3. arsenverim 14.02.2024 07:01 # arsenverim
    как обычно, причины называться "мировым уровнем" у них каждый раз меняется)) по такой логике, Кейн не игрок мирового уровня

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