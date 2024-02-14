Фердинанд не считает Сака игроком мирового уровня

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что не считает вингера "Арсенала" Букайо Сака игроком мирового уровня.

В минувший уикенд 22-летний Сака своим дублем помог "Арсеналу" сокрушить "Вест Хэм" со счетом 0:6, одновременно достигнув рубежа в 50 голов за родной клуб.



Сака стал самым молодым игроком, достигшим этого рубежа в "Арсенале", за более чем 40 лет, а всего на счету Букайо ровно 100 результативных действий за "канониров".



Однако Фердинанд считает, что Сака пока не вышел на мировой уровень и сперва должен проявить себя в Лиге Чемпионов.



"Пока нет. Слушайте, я думаю, Сака выступает нереальным образом. Вообще-то, я думаю, ему нужно немного отдохнуть, он сыграл так много матчей для молодого парня".



"Но что мы подразумеваем под мировым уровнем? Он пока не проявлял себя в Лиге Чемпионов, не так ли? Я имею ввиду поздние стадии с этими упорными матчам".



"Не поймите меня неправильно, Сака — классный игрок. Но пока не мирового уровня", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.