"Сити" потерял с травмами Силву и Грилиша

Травмы полузащитников Бернарду Силвы и Джека Грилиша омрачили победу "Манчестер Сити" над "Копенгагеном" в Лиге Чемпионов.

Во вторник вечером "Сити" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:3, однако в этой бочке меда оказалась ложка дегтя.



По ходу матча Силва и Грилиш получили травмы и теперь присоединятся в лазарете "горожан" к защитнику Йошко Гвардиолу, который из-за травмы лодыжки в Данию не приехал вовсе.



"У Джека какая-то мышечная проблема, в области паха. Он оказался на газоне и начал жаловаться. Игроки могут сразу почувствовать, если что-то с мышцей. Жаль, что так вышло, он подавлен".



"Он хотел продолжить игру, но мы не хотели усугубить повреждение. Завтра мы проведем обследование".



"Бернарду получил большой ушиб лодыжки, а Йошко пропустит две-три недели. Кова (Ковачич) готов вернуться", — цитирует Гвардиолу The Independent.