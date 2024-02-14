Де Брюйне вдохновил "Сити" на победу над "Копенгагеном"

Гол и две результативные передачи обеспечили "Манчестер Сити" победу 1:3 над "Копенгагеном" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В старте "горожан" произошло четыре перестановки относительно победы 2:0 над "Эвертоном". Влились в состав Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш.



"Сити" сразу же обрушил шквал атак на ворота "Копенгагена". На шестой минуте едва не отличился Рубен Диаш, но его удар головой был отражен голкипером Камилем Грабарой.



Под таким давлением хозяева продержались только 10 минут, по истечении которой Де Брюйне открылся на краю штрафной, получил отличную передачу от Фила Фодена и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.



Гости продолжили атаковать, но были уже не так напористы, как в начале матча. "Копенгаген" практически не отвечал, да и просто зацепиться за мяч не мог.



Тем не менее, на 34-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Эдерсон неудачно выбил мяч от своих ворот, сделав подарок сопернику. Первый удар был заблокирован, но снаряд отскочил к Магнусу Маттссону, который пробил с дистанции в верхний угол ворот — 1:1.



Однако перед самым уходом команд в раздевалке "Сити" восстановил статус-кво. Де Брюйне вступил в стык с соперником на краю штрафной площади, а мяч отскочил на угол вратарской, где оказался Силва — 1:2.



Во втором тайме "горожане" сохраняли контроль над игрой и имели моменты развить свое преимущество, но в целом "Копенгаген" достойно держался, избегая паники в оборонительных действиях.



На 77-й минуте возможность отличиться была у Холанда. Эрлинг поборолся на втором этаже, после чего мяч опустился на перекладину сверху.



Грабара никак не соглашался пропускать третий гол, несмотря на обилие ударов по своим воротам, а "Сити" не очень-то настаивал.



Тем не менее, под занавес матча гости прибавили, и в компенсированное время Фоден из центра штрафной расстрелял ворота Грабары после передачи назад от Де Брюйне — 1:3.



Своей игрой "Копенгаген" доказал, что не является случайным гостем в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако класс "Сити" оказался слишком высок.



"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:3 (1:2)



Голы: Маттссон 34 — Де Брюйне 10, Силва 45, Фоден 90.



"Копенгаген": Грабара, Вавро, Маккенна, Дикс, Йелерт, Фальк, Гонсалвеш (Хейлунд 70), Эльюнусси, Классон (Корнелиус 55), Маттссон (Ларссон 81), Ашури (Соренсен 81).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Аке, Родри, Де Брюйне, Силва (Нунеш 78), Фоден, Грилиш (Доку 21), Холанд.



Предупреждения: Дикс, Фальк.