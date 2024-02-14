Палмер: "Сплоченность "Челси" — заслуга Почеттино"

Вингер "Челси" Коул Палмер заявил, что своей сплоченностью его команда обязана главному тренеру Маурисио Почнттино.

Этот сезон складывается очень непросто для "Челси", который после победы 1:3 над "Кристал Пэлас" накануне лишь вернулся на 10-е место в Премьер-Лиге.



Несмотря на все свои трудности, "Челси" сохраняет единство в коллективе, и 21-летний Палмер считает это заслугой Почеттино. Отдельно Коул благодарен Маурисио за помощь в адаптации на новом месте.



"Тренер помогает нам каждый день. Просто с помощью этих маленьких разговоров, подсказывая, что нам делать. Он оказывает нам огромную поддержку, и заслуга тренера в том, что мы остаемся сплоченными. Он удивительным образом обращается со мной с первого дня".



"Когда я только пришел, он просто обнял меня и дал мне свободу и уверенность, чтобы выходить и играть. Поэтому да, я наслаждаюсь этим", — сообщил Палмер Evening Standard.